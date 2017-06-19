Владивостокцы вышли на акцию протеста с кувалдами и ломиками

Граждане не хотят соседствать с нелегальными парковщиками

Владивосток, понедельник, 19 июня , РИА Vladnews.

Жители микрорайона Снеговая падь во Владивостоке с кувалдами и ломиками вышли на акцию протеста против нелегальной стоянки, которую неизвестные им граждане начали возводить напротив дома №14 по улице Адмирала Смирнова, сообщает РИА VladNews.

- Люди опасаются, что их машины на придомовых территориях начнут портить “неизвестные”, с целью заставить их ставить на этой стоянке. Такие прецеденты в микрорайоне уже были, - отметил представитель фонда "Горожанин и гражданин" Николай Смирнов. Как он рассказал, по данным фонда, стоянка организована ранее судимым гражданином и оформлена на подставное лицо.

Сюда же приехали и представители противоположной стороны. Встреча обошлась без эксцессов.

Акция длилась около 1,5 часов.

По свидетельствам очевидцев, около 6 часов вечера владелец убрал нелегальную будку - но через пару часов она появилась практически на старом месте.