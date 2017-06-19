Владивосток останется без горячей воды сегодня, 19 июня

В Приморской столице продолжаются гидравлические испытания

Владивосток, понедельник, 19 июня , РИА Vladnews.

Потребители, получающие услугу от объединенной котельной «Северная», останутся без горячего водоснабжения с 19 по 26 июня (ранее отключения планировались – с 13 по 20 июня), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АО "ДГК".

Напоминаем, что сейчас в приморской столице продолжаются гидравлические испытания.

С 19 до 26 июня от горячего водоснабжения будут отключены дома по следующим адресам:

Адмирала Фокина: 27;

Океанский: 10б, 12;

Пограничная: 12/б;

Семеновская: 3, 3а, 5, 5а, 5б, 7, 7а, 7г, 8, 9, 9б, 9в, 10, 10а,

Семеновская: 30

Также в рамках ремонтной программы 2017 года энергетики приступили к перекладке (замене) теплотрассы протяженностью 210 метров на ул. Верхнепортовая. Этот участок уже много лет считается проблемным, ежегодно по результатам проведения гидравлических испытаний на нем выявляли повреждения. Чтобы их устранить, приходилось каждый раз частично перекрывать автомобильное движение и проводить ремонтные работы. В этом году было принято решение произвести перекладку этого участка теплотрассы, что обеспечит надежное теплоснабжение потребителей этого района и позволит избежать проведения масштабных ремонтных работ в будущем. В связи с этим подача горячего водоснабжения приостановлена с 1 по 20 июня по следующим адресам:

Верхнепортовая: 70, 72/1, 76;

Казанская: 1, 5, 7;

Крыгина: 1, 6, 15, 17, 17а, 28, 3, 30, 34,

Леонова: 20, 21, 21а, 33, 64;

Морозова: 5, 7, 8, 9;

Перекопский пер.: 3, 5, 7;

Самарская: 10а;

Саратовская: 6, 7, 8, 9; 11, 13,

Сипягина: 15, 22, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34;

Стрельникова: 3, 3а, 4, 5а, 6а, 8, 9; 10а, 12, 3б,

Ялтинская: 18

В домах города, не вошедших в список, горячая вода может отсутствовать по причинам, не зависящим от филиала «Приморская генерация» АО «ДГК»: ремонтные работы на разводящих теплотрассах, обслуживаемых МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей»; ремонт внутридомовой системы теплоснабжения, выполняемый Управляющими компаниями и ТСЖ. Для уточнения информации жителям рекомендуется обращаться в Единую диспетчерскую службу города Владивостока.