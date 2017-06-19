Появился современный «Степан Макаров»

Новому ледокольному судну обеспечения добывающих платформ, построенному в Хельсинки, дали имя вице-адмирала Степана Макарова. Торжественная церемония имянаречения судна состоялась 15 июня 2017 года, сообщили РИА VladNews в пресс-служба судовладельца.
Строительство судна «Степан Макаров» осуществлялось на верфи Arctech Helsinki Shipyard.
«Степан Макаров» будет работать под российским флагом, порт приписки – Санкт-Петербург. Основные задачи дежурного судна – обеспечение безопасности персонала морских нефтегазодобывающих платформ компании «Сахалин Энерджи» в Охотском море.