Невролог из Владивостока снял музыкальный клип о буднях врачей

Ролик согласован с Игорем Матвиенко, автором оригинального текста на песню «Жить»

Владивосток, понедельник, 19 июня , РИА Vladnews.

Видеоклип для своих коллег и пациентов невролог Дмитрий Хан решил презентовать накануне праздника – Дня медицинского работника, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал. В роли оператора, монтажера и режиссера врач выступает уже не в первый раз: в апреле был ролик по мотивам песни группы «Грибы», а этот клип согласован с композитором Игорем Матвиенко.