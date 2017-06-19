Владивосток останется без горячей воды сегодня, 19 июня 10:13, 19 июня Владивосток останется без горячей воды сегодня, 19 июня (Адреса)
Кубок Владивостока по «Stand-up» состоится в субботу 10:02, 19 июня Кубок Владивостока по «Stand-up» состоится в субботу
Два междугородних рейса из Владивостока отменены 09:32, 19 июня Два междугородних рейса из Владивостока отменены
Новостная лента
Июнь, 19 понедельник
10:51
​Год без мэра: Константин Межонов рассказал, как владивостокцам жить дальше
10:51
Политолог рассказал всю правду о губернаторе Приморья
10:51
Дневник девушки: Как стать звездой пляжа за 14 дней Эксклюзив
10:46
Невролог из Владивостока снял музыкальный клип о буднях врачей Видео
10:35
Появился современный «Степан Макаров»
10:22
ГУФСИН Приморья ответит на вопросы граждан по системе исполнения наказаний в регионе
10:13
Владивосток останется без горячей воды сегодня, 19 июня Адреса
10:02
Кубок Владивостока по «Stand-up» состоится в субботу
09:51
В Приморье молодой рецидивист обчистил платную автостоянку
09:43
«Луч-Энергия» пополняется новыми игроками
09:32
Два междугородних рейса из Владивостока отменены
09:17
В Приморье сегодня дождливо, местами грозы
09:12
Владимир Путин назначил нового начальника транспортной полиции ДФО
09:10
Гороскоп на 19 июня
08:26
В ДФО с жд-путей и вагонов сняли более 260 детей и подростков в 2017 году
07:21
На Дальнем Востоке стартовала лососевая путина
06:12
Павел Волков: ДФО - это Европа на Дальнем Востоке
05:06
Известный бизнесмен опубликовал пост в поддержку Игоря Пушкарева
04:01
Жительница Владивостока неудачно сходила в местный супермаркет Фото
03:02
РФ потеряла более 50 миллиардов рублей на вспышках АЧС
02:08
Ученые рассказали, как именно надо покорять Марс
01:02
Во Владивостоке торжественно приветствовали пополнение ВМФ России Фото
00:04
Пособия и выплаты с 1 июля 2017 года: изменения, размеры, последние новости
Июнь, 18 воскресенье
23:02
ВЭФ-2017: последние новости
22:02
Ипотека в РФ в 2017 году: последние новости
21:03
Полицейские уничтожили в Приморье конопляное поле Фото
20:06
Пенсии инвалидам: последние новости
19:01
В Приморье по горячим следам раскрыли кражу
18:32
Американский эсминец столкнулся с торговым судном у берегов Японии
18:02
Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля: изменения субсидий
17:27
Владивосток: протесты против принудительной «ЭРА-ГЛОНАСС» продолжаются Фото
17:04
Во Владивостоке произошел порыв на теплотрассе Фото
16:31
Во Владивостоке обнаружено три крупных партии зараженных цветов
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4148 (87) от 16 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Для здоровья прописали дисциплину
Каникулы: жизнь за селфи
Финские интересы: от шкипера Гека до дальневосточного гектара
Счастливое детство в фарфоре
Уважаемые работники и ветераны отрасли здравоохранения!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
8 канал

Невролог из Владивостока снял музыкальный клип о буднях врачей

Ролик согласован с Игорем Матвиенко, автором оригинального текста на песню «Жить»
Владивосток, понедельник, 19 июня , РИА Vladnews.

Видеоклип для своих коллег и пациентов невролог Дмитрий Хан решил презентовать накануне праздника – Дня медицинского работника, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал. В роли оператора, монтажера и режиссера врач выступает уже не в первый раз: в апреле был ролик по мотивам песни группы «Грибы», а этот клип согласован с композитором Игорем Матвиенко.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Таджики Владивостока рассказали о национальных особенностях
14:18, 16 июня 2017 Таджики Владивостока рассказали о национальных особенностях

Какой бы гость не пришел к таджику, ради него хозяин в любое время дня и ночи выставит на стол все, что у него есть

Новое современное отделение открыли в одном из родильных домов Владивостока
06:01, 16 июня 2017 Новое современное отделение открыли в одном из родильных домов Владивостока

Новые возможности

Узбеки Владивостока делятся особенностями своей культуры
23:37, 15 июня 2017 Узбеки Владивостока делятся особенностями своей культуры

"Салам алейкум"

Только для тех, кому есть 18
22:05, 15 июня 2017 Только для тех, кому есть 18

Приморский край присоединился к акции «Сдай кровь, спаси жизнь!», которая проходит каждый год 14 июня во всемирный День донора по всей стране

Точка в деле Брыкина
21:21, 15 июня 2017 Точка в деле Брыкина

Чем закончилось судебное разбирательство длиною в год

Фестиваль «Зеленая прищепка» провели в Штыковских прудах
19:19, 15 июня 2017 Фестиваль «Зеленая прищепка» провели в Штыковских прудах

Фестиваль хэнд-мэйда!

День России-2017 во Владивостоке отметили с размахом
17:59, 15 июня 2017 День России-2017 во Владивостоке отметили с размахом

Городские мероприятия были расписаны буквально по часам