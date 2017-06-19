Видеоклип для своих коллег и пациентов невролог Дмитрий Хан решил презентовать накануне праздника – Дня медицинского работника, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал. В роли оператора, монтажера и режиссера врач выступает уже не в первый раз: в апреле был ролик по мотивам песни группы «Грибы», а этот клип согласован с композитором Игорем Матвиенко.
Невролог из Владивостока снял музыкальный клип о буднях врачей
Ролик согласован с Игорем Матвиенко, автором оригинального текста на песню «Жить»Владивосток, понедельник, 19 июня , РИА Vladnews.
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