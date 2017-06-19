Кубок Владивостока по «Stand-up» состоится в субботу

Заявки на участие принимаются на электронную почту

Владивосток, понедельник, 19 июня , РИА Vladnews.

Творческое агентство «Edwin Group» и управление по делам молодежи администрации города Владивостока проведут первый во Владивостоке кубок города по комедийному жанру «Stand-up», который состоится 24 июня с 17.30 до 18.30 в рамках празднования Дня молодежи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Действие будет проходить на площадке амфитеатра Спортивной набережной. Администрация Владивостока приглашает веселых и находчивых сразиться за звание лучшего комика города. Главный приз предстоящего юмористического кубка – 15 000 рублей.

Заявки принимаются на электронную почту edwingroup@mail.ru или по телефону – 2-800-100.