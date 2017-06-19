Владивосток останется без горячей воды сегодня, 19 июня 10:13, 19 июня Владивосток останется без горячей воды сегодня, 19 июня (Адреса)
Кубок Владивостока по «Stand-up» состоится в субботу 10:02, 19 июня Кубок Владивостока по «Stand-up» состоится в субботу
Два междугородних рейса из Владивостока отменены 09:32, 19 июня Два междугородних рейса из Владивостока отменены
Новостная лента
Июнь, 19 понедельник
10:30
​Год без мэра: Константин Межонов рассказал, как владивостокцам жить дальше
10:30
Политолог рассказал всю правду о губернаторе Приморья
10:30
Дневник девушки: Как стать звездой пляжа за 14 дней Эксклюзив
10:22
ГУФСИН Приморья ответит на вопросы граждан по системе исполнения наказаний в регионе
10:13
Владивосток останется без горячей воды сегодня, 19 июня Адреса
10:02
Кубок Владивостока по «Stand-up» состоится в субботу
09:51
В Приморье молодой рецидивист обчистил платную автостоянку
09:43
«Луч-Энергия» пополняется новыми игроками
09:32
Два междугородних рейса из Владивостока отменены
09:17
В Приморье сегодня дождливо, местами грозы
09:12
Владимир Путин назначил нового начальника транспортной полиции ДФО
09:10
Гороскоп на 19 июня
08:26
В ДФО с жд-путей и вагонов сняли более 260 детей и подростков в 2017 году
07:21
На Дальнем Востоке стартовала лососевая путина
06:12
Павел Волков: ДФО - это Европа на Дальнем Востоке
05:06
Известный бизнесмен опубликовал пост в поддержку Игоря Пушкарева
04:01
Жительница Владивостока неудачно сходила в местный супермаркет Фото
03:02
РФ потеряла более 50 миллиардов рублей на вспышках АЧС
02:08
Ученые рассказали, как именно надо покорять Марс
01:02
Во Владивостоке торжественно приветствовали пополнение ВМФ России Фото
00:04
Пособия и выплаты с 1 июля 2017 года: изменения, размеры, последние новости
Июнь, 18 воскресенье
23:02
ВЭФ-2017: последние новости
22:02
Ипотека в РФ в 2017 году: последние новости
21:03
Полицейские уничтожили в Приморье конопляное поле Фото
20:06
Пенсии инвалидам: последние новости
19:01
В Приморье по горячим следам раскрыли кражу
18:32
Американский эсминец столкнулся с торговым судном у берегов Японии
18:02
Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля: изменения субсидий
17:27
Владивосток: протесты против принудительной «ЭРА-ГЛОНАСС» продолжаются Фото
17:04
Во Владивостоке произошел порыв на теплотрассе Фото
16:31
Во Владивостоке обнаружено три крупных партии зараженных цветов
16:01
Фантастическое ДТП произошло во Владивостоке Фото
15:32
Опубликованы «черный» и «белый» списки пляжей в Приморье
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4148 (87) от 16 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Для здоровья прописали дисциплину
Каникулы: жизнь за селфи
Финские интересы: от шкипера Гека до дальневосточного гектара
Счастливое детство в фарфоре
Уважаемые работники и ветераны отрасли здравоохранения!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

В Приморье молодой рецидивист обчистил платную автостоянку

Незадачливый вор наследил - и был задержан по горячим следам
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 19 июня , РИА Vladnews.

20-летний ранее судимый житель села Михайловка Приморского края "обчистил" автомобили на автостоянке: молодой человек вытащил из них аккумуляторы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД региона. Однако незадачливый вор оставил на месте преступления орудие - гаечный ключ - со своими отпечатками пальцев.

Парень задержан по горячим следам.

В отделе полиции он дал признательные показания. Часть похищенного имущества изъята.

Возбуждено дело по статье 158 УК РФ. Установлена причастность фигуранта к девяти ранее совершенным эпизодам противоправной деятельности.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В ДФО с жд-путей и вагонов сняли более 260 детей и подростков в 2017 году
08:26, 19 июня 2017 В ДФО с жд-путей и вагонов сняли более 260 детей и подростков в 2017 году

Полиция просит родителей быть внимательнее к собственным детям - и объяснить тем правила безопасности, которые могут спасти жизнь

Жительница Владивостока неудачно сходила в местный супермаркет
04:01, 19 июня 2017 Жительница Владивостока неудачно сходила в местный супермаркет

Кукуруза не оправдала ожиданий

Полицейские уничтожили в Приморье конопляное поле
21:03, 18 июня 2017 Полицейские уничтожили в Приморье конопляное поле

Здесь росли почти 200 кустов дикой маньчжурской конопли

В Приморье по горячим следам раскрыли кражу
19:01, 18 июня 2017 В Приморье по горячим следам раскрыли кражу

Рецидивист направлен в СИЗО; ему грозит до 6 лет колонии

Американский эсминец столкнулся с торговым судном у берегов Японии
18:32, 18 июня 2017 Американский эсминец столкнулся с торговым судном у берегов Японии

ЧП произошло в 100 километрах к юго-востоку от японского города Йокосука

Во Владивостоке произошел порыв на теплотрассе
17:04, 18 июня 2017 Во Владивостоке произошел порыв на теплотрассе

Водителей предупреждают о необходимости быть предельно внимательными и аккуратными

Во Владивостоке обнаружено три крупных партии зараженных цветов
16:31, 18 июня 2017 Во Владивостоке обнаружено три крупных партии зараженных цветов

Хризантемы и гипсофилы прибыли из Италии, Израиля и Эквадора