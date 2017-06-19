«Луч-Энергия» пополняется новыми игроками

Некоторые уже выступали за Владивосток

Владивосток, понедельник, 19 июня , РИА Vladnews.

Первые новички нового сезона пополнили 16 июня команду «Луч-Энергия» (Владивосток), сообщили РИА VladNews в пресс-службе клуба.

В тх числе полузащитник Амир Бажев и защитник Астемир Соблиров - игроки «Спартака» из Нальчика, который вылетел во вторую лигу. К команде присоединились полузащитник Артем Макарчук из калининградской «Балтики» и нападающий Андрей Мязин. Он, кстати, уже выступал за Владивосток в позапрошлом сезоне и забил 10 мячей в 32 матчах. Еще на сезон продлил контракт полузащитник Сергей Пономаренко. И главное – возвращение в родной клуб воспитанника Анатлия Лукьянова полузащитника Семена Фомина. В минувшем сезоне он выступал в в премьер-лиге за «Уфу», также играл в юношеской сборной России.