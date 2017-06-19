Два междугородних рейса из Владивостока отменены

Два автобусных междугородних рейса из Владивостока отменены сегодня, 19 июня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.
В частности, отменены следующие рейсы:
523 Владивосток - Липовцы 12:20
518 Владивосток - Дальнереченск 14:45
Два автобусных междугородних рейса из Владивостока отменены сегодня, 19 июня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.
В частности, отменены следующие рейсы:
523 Владивосток - Липовцы 12:20
518 Владивосток - Дальнереченск 14:45
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