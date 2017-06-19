В Приморье сегодня дождливо, местами грозы

Во Владивостоке местами туман

Владивосток, понедельник, 19 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 19 июня, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. В крае облачно, местами небольшой и умеренный дождь, в отдельных районах гроза. Местами туман. Ветер юго-западный умеренный, при грозе сильный. Температура воздуха +14...+29 °C.

Во Владивостоке облачно, утром небольшой дождь, местами туман. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха +16...+18 °C. Температура воды в Амурском заливе +15°C.

В Уссурийске облачно, небольшой дождь. Ветер южный умеренный до сильный. Температура воздуха +23..+25 °C.

В Находке облачно. Небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +18...+20 °C.