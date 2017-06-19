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Гороскоп на 19 июня

Есть риск попасть под чужое влияние
Фото: Adfave.ru Фото: Adfave.ru
Владивосток, понедельник, 19 июня , РИА Vladnews.

Сегодня гороскоп обещает очень неровный и беспокойный эмоциональный фон, сообщает РИА VladNews со ссылкой на 1001Гороскоп. Во всех сферах – от работы до личной жизни – во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что вам как никогда легко будет идти на поводу у мимолетных прихотей, а вот противостоять соблазнам – очень трудно. Кроме того, сегодня есть риск попасть под чужое влияние, так что старайтесь избегать общения с малознакомыми людьми или же теми, кто вам неприятен, иначе есть риск совершить немало ошибок.

Сегодня день Овна обещает пройти под девизом: «Я сам!». Он будет чувствовать в себе первобытную, стихийную силу, а также уверенность, переходящую все границы. Это не только позволит Овну успешно справляться с любыми задачами, но и сделает его весьма притягательным в глазах противоположного пола. А вот с теми, с кем Овен не собирается флиртовать, его отношения будут складываться сегодня не так гладко. Выставляя на первое место свое «Я», Овен может тем самым ущемлять чувства и гордость других.

Сегодня в голову Тельца буквально ворвется шквал творческих и нестандартных идей! Чтобы их не забыть, Тельцу следует весь день держать наготове блокнот и карандаш – когда-нибудь эти идеи ему обязательно пригодятся. Вообще, любые дела и планы Тельца, в которых присутствуют хотя бы крупица творчества и нестандартный подход, сегодня будет сопровождать успех. Главное, что требуется от Тельца, – не ставить на пути своей фантазии искусственных преград.

Сегодня Близнецам стоит как следует пофантазировать! Звезды гороскопа напоминают им: чтобы достичь многого, надо время от времени выходить за рамки и давать волю своим мечтам. День идеально подходит для того, чтобы всласть помечтать о будущем, прорабатывая самые нестандартные, даже фантастические ходы – со временем Близнецы сумеют претворить многие из этих невероятных замыслов в жизнь.

Сегодня Рак просто обязан внести в свою жизнь свежую струю! Звезды гороскопа советуют ему вырваться из замкнутого круга рутины, сделав что-нибудь не так как всегда. Любые необычные начинания Рака будут поддержаны, неважно, о чем идет речь: о попытке изменить свою жизнь, перекрасить волосы или всего лишь сменить маршрут по дороге на работу. Экспериментируя, Рак сегодня способен добиться многого. Ну а, оставив все как есть, – останется при своем.

Сегодня Льву представляется прекрасная возможность завести многообещающее знакомство с прицелом на далекую перспективу! Весьма вероятно, что это знакомство окажется романтическим, однако звезды гороскопа советуют Льву не пренебрегать и любыми другими знакомствами – и дружескими, и деловыми. Связи, налаженные сегодня, способны оказаться очень полезными и могут еще долгое время играть в жизни Льва важную роль!

Сегодня Дева сумеет обратить на себя внимание кого угодно! Это касается и романтических знакомств, и деловых связей. Она будет чувствовать прилив энергии и сил, заставляющий ее вести себя вызывающе, при каждом удобном случае провоцируя окружающих. Неудивительно, что многим это придется не по душе, так что в сегодняшней повестке дня Девы возможен конфликт. Зато лиц противоположного пола ее самоуверенность будет привлекать. Звезды гороскопа советуют Деве потратить свою энергию на любовь, а не на ссоры.

Сегодня день будет наполнен для Весов всеми оттенками эмоций, а их интуиция достигнет невиданной высоты! Весам легче будет принимать решения не головой, а сердцем, – даже когда речь идет о работе. Шестое чувство подскажет Весам правильный путь там, где им не хватает информации, опыта или знаний. Так что звезды гороскопа советуют сегодня Весам прислушиваться к голосу своей интуиции – она способна уберечь их от ошибок и импульсивных поступков, о которых впоследствии они могли бы пожалеть.

Сегодня на глазах Скорпиона будут надеты увеличительные линзы: он будет склонен все преувеличивать – как хорошее, так и плохое! В результате люди и события у Скорпиона разделятся по черно-белому принципу: что-то он может идеализировать, а в чем-то – искать недостатки. Последнее касается и близких Скорпиона, которые имеют шанс услышать от него немало придирок. Впрочем, благодаря таким вот «очкам» Скорпион сегодня способен замечать то, что обычно от него скрыто. Это поможет ему в любых делах, требующих внимания.

Сегодня энергичность и жизнелюбие Стрельца расцветят его жизнь яркими красками – даже если события дня совершенно не будут его к этому располагать. Быт и рутина – удел тех, кому неинтересно жить на свете, к Стрельцу же сегодня это утверждение неприменимо! Он сумеет поднять настроение не только себе, но и всем, кто его окружает. А заодно Стрелец сегодня не упустит возможность выставить себя в выгодном свете перед людьми, от которых многое зависит.

Сегодня Козерог будет полон энергии, которую звезды гороскопа советуют ему направить на быт и обустройство собственного дома. Его тяга к творчеству обеспечит ему креативный подход даже в самых прозаических вещах, таких как уборка квартиры или приготовление еды. Сегодня Козерог способен создать сложный кулинарный шедевр из десятка ингредиентов! Впрочем, и в любом другом деле Козерог сумеет связать воедино массу самых разнообразных компонентов.

Сегодня ситуация будет держать Водолея в приятном тонусе, не позволяя ему расслабиться и заскучать! Звезды гороскопа обещают, что Водолей сумеет вырваться из ежедневной рутины – быть может, самостоятельно, а может быть, получив некую встряску со стороны. Сегодня ему стоит использовать день для того, чтобы узнать или увидеть что-нибудь новое и интересное. Это будет не только приятно, но и полезно, позволив Водолею посмотреть на привычные вещи под новым углом.

Сегодня Рыбы рискуют потратить гораздо больше денег, чем они планировали! Под влиянием эмоций они будут склонны совершать неожиданные, спонтанные и на первый взгляд бессмысленные покупки. Впрочем, большинство из них, к огромному удивлению самих Рыб, окажутся полезными и нужными. Другими словами, в тратах Рыб сегодня будет вести интуиция, а не логика. Но полагаться лишь на нее не стоит: лучше подстраховаться, определив для шоппинга строгие лимиты.

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