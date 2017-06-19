РФ потеряла более 50 миллиардов рублей на вспышках АЧС

Зараженных животных приходится уничтожать, объявляется строгий карантин

Владивосток, понедельник, 19 июня , РИА Vladnews.

Прямой ущерб России от африканской чумы свиней (АЧС) оценивается в 5 миллиардов рублей, а косвенный составляет 50–70 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт на выступлении в Совете Федерации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Он также сказал, что с момента занесения болезни в Россию с территории Грузии в 2007 году страна потеряла 800 тысяч свиней. По словам главы Россельхознадзора, за это время в 46 субъектах России было зарегистрировано 1 144 вспышки АЧС. Причем весьма опасная ситуация сложилась на промышленных предприятиях в Центральном и Приволжском федеральных округах.

Заметим, что вспышки заболевания время от времени фиксируются в разных российских регионах. Сразу после этого объявляется карантин и уничтожают зараженных животных.

По словам Данкверта, главное причиной вспышки заболевания является отсутствие правил содержания сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах, что способствует распространению вирусного заболевания. Он также подчеркнул, что многие собственники хозяйств не имеют ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество поставляемой ими продукции на рынок.

Следует сказать, что АЧС для человека не опасна, однако это заболевание смертельно для диких и домашних свиней. Уничтожение зараженного поголовья чревато экономическими потерями для производителей.

Отметим, что африканская чума свиней была впервые зафиксирована в 2014 году в странах Евросоюза.