Ученые рассказали, как именно надо покорять Марс

Колонизация Красной планеты - вопрос времени

Владивосток, понедельник, 19 июня , РИА Vladnews.

Тема «покорения» Марса давно обсуждается в среде астрономов, так как вопрос истощения ресурсов Земли и необходимости колонизации космоса ни для кого уже не является секретным, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Сейчас ученые ведут ожесточенные дебаты о временных рамках полета на Красную планету. Одни высказываются за то, что уже сейчас нужно начинать отправлять миссию на Марс, но при этом экипаж не будет иметь возможности вернуться на Землю. Эта миссия будет заниматься подготовкой условия для дальнейшей колонизации Марса. Другие уверены, что вскоре появятся технологии, которые будут задействованы в освоении Марса. В этом случае колонисты возвратятся на нашу планету, а сам полет займет всего лишь нескольких дней.

По мнению второй части ученых, за будущие 20 лет технологии должны развиться до уровня, который позволяет за считанные дни осуществлять межпланетные перелеты. Поэтому NASA и другие космические агентства должны готовиться не к одностороннему путешествию, а к полноценной миссии по колонизации Марса и созданию там инфраструктуры, которая в будущем поможет осуществить освоение других планет.

Как отметил глава исследовательского отдела Института физических исследований в Аризоне Джонатан Дэвис, предложение астронавтам отправиться на Марс по «билету в один конец» является бессмысленным. Он также сказал, что настроения людей, которые не будут надеяться на возвращение на Землю, не должны быть основной целью миссии.

Глава SpaceX Элон Маск ранее высказал аналогичное мнение. Он считает, что сейчас исследователи должны сконцентрироваться на разработке технологий для миссии на Красную планету.