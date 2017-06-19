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Пособия и выплаты с 1 июля 2017 года: изменения, размеры, последние новости

Среднедневной оклад станет не менее 256,44 рублей в день
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 19 июня , РИА Vladnews.

В 2017 году в размерах пособи произошли некоторые изменения, поэтому гражданам РФ интересно будет узнать, что же это за изменения. Итак, до вступления в силу закона об увеличении МРОТ осталось меньше месяца, на его выполнение будет выделено 6,8 млрд рублей., сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг 

Отметим, что с 1 июля 2017 года зарплата сотрудников организаций и ИП должна составлять не менее 7800 рублей, то есть ее размер не должен быть меньше нового МРОТ. В случае если зарплата не достигает указанного размера, то ее должны повысить.

Следует уточнить, что повышение МРОТ с 1 июля будет сказываться и на вычислении больничных, декретных и детских пособий, так как из-за увеличения МРОТ изменились расчеты и минимальные значения.

Так, в формулу расчета пособия по временной недееспособности нужно принимать во внимание количество дней равное 730.То есть она будет выглядеть следующим образом: МРОТ на начало болезни, декретного либо детского отпуска Х 24 месяца / 730 дней».

При расчете декретного пособия или пособия по уходу за ребенком количество дней может сокращаться, так как из расчетного периода вычитаются дни декрета, болезни, детского отпуска и освобождения от работы с сохранением заработной платы.

Необходимо уточнить, что средний дневной заработок не может быть меньше суммы, рассчитанной из МРОТ. Таким образом, с 1 июля 2017 года среднедневной оклад не может быть менее 256,44 рублей в день.

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