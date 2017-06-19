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Во Владивостоке торжественно приветствовали пополнение ВМФ России

Свежеиспеченные лейтенанты, мичманы и прапорщики получили кортики, погоны и дипломы
Фото: Администрация города Владивосток Фото: Администрация города Владивосток
Владивосток, понедельник, 19 июня , РИА Vladnews.

17 июня во Владивостоке состоялась торжественная церемония выпуска лейтенантов, мичманов и прапорщиков ВМФ: дипломы, погоны и кортики получили выпускники ТОВВМУ имени С.О. Макарова, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Первые в своей жизни погоны и кортики получили 66 офицеров 74-го выпуска. Со словами напутствия к выпускникам обратился командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц:

«Сегодня в вашей жизни, товарищи выпускники, один из самых замечательных дней. Вас принимают во флотскую семью. Впереди – яркая, интересная жизнь. Но вы должны понимать, что с завтрашнего дня у вас начинается не работа, не служба, а служение, - подчеркнул командующий. - Все ваши помыслы, мечты и идеи должны быть положены на алтарь служения своему Отечеству. Теперь вы - защитники государства. Желаю вам удачи, успехов, семейного счастья и крепкого здоровья», - поприветствовал свежеиспеченных ТОФовцев Авакянц. 

Поздравил лейтенантов, мичманов и прапорщиков первый замглавы администрации Владивостока Константин Лобода:

«Сегодня – большой праздник не только для вас, но и для всего Владивостока. Потому что именно Тихоокеанский флот и его кузница кадров – ТОВВМУ имени адмирала Макарова являются лицом и гордостью нашего Города воинской славы, - отметил Константин Лобода. -Выпускниками училища стали свыше 18 тысяч офицеров, мичманов и прапорщиков. Более 240 из них стали адмиралами, 16 удостоены звания Героя Советского Союза и Героя России. Сегодня вы – наследники славных боевых традиций ТОВВМУ – продолжаете их дело. Я уверен, что лучшие качества патриотов нашей Родины - умелых флотоводцев, сильных, мужественных и надежных людей - получат в вашем лице на Тихоокеанском флоте достойное развитие и укрепление. С праздником, с пополнением состава Военно-Морского флота России!», - сказал он.

Пришли поддержать выпускников их родственники и друзья, на глазах мам и бабушек блестели слёзы радости. Не скрывали волнения и сами молодые офицеры.

«Обещаем быть верными военной присяге, беззаветно служить России, мужественно и умело защищать нашу Родину», - сказал выпускник-отличник Вячеслав Андронов.

Завершилось мероприятие уже ставшим традиционным ритуалом – молодые офицеры прошли по плацу и подбросили в небо на счастье и удачу монеты.

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