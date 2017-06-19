Павел Волков: ДФО - это Европа на Дальнем Востоке

​Введение электронной визы позволит существенно увеличить туристический поток в Дальневосточный федеральный округ из стран АТР

Владивосток, понедельник, 19 июня , РИА Vladnews.

Введение электронной визы позволит существенно увеличить туристический поток в ДФО из стран АТР. Так считает статс-секретарьПавел Волков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

- У нас постоянно возрастает туристический поток из Китая. Введение электронной визы также повлияет на число прибывающих туристов из Японии. С Южной Кореей у нас введен двусторонний безвизовый режим. Два часа лета из Сеула до Владивостока. Для азиатских стран, которые граничат с нами или находятся рядом, Владивосток, Хабаровск и другие дальневосточные города – это часть европейской культуры. Это форпосты России на ее самых восточных территориях. Это Европа на Дальнем Востоке, - сказал замглавы Минвостока Павел Волков.

По словам Волкова, главная цель введения электронной визы – максимально упростить въезд иностранных граждан в Россию:

- В данном случае речь идет о приезде по электронной визе через Свободный порт Владивосток. Этот режим действует в пяти дальневосточных регионах. Такой визой могут воспользоваться инвесторы, туристы. Дальний Восток богат своей природой и достопримечательностями – всем тем, что так интересно туристам, – отметил он. По словам статс-секретаря, уже сейчас можно воспользоваться облегченными визовыми режимами, например, приплыв на круизном судне. Однако они связаны с групповым туризмом, а не с отдельным туристом или семьей, которая решила посетить ДФО.

- Сейчас на Дальнем Востоке внедряется более простой механизм, которым может воспользоваться любой житель 18 стран указанных в законе. Мы привыкли к обычным визам, которые нужно получать в консульских отделениях, в посольствах. Сейчас же подать заявку иностранцу можно будет через Интернет не позднее чем за 4 дня до въезда в Россию, – напомнил замминистра.

Перечень иностранных государств, граждане которых могут воспользоваться электронной визой, был утвержден распоряжением правительства РФ. В него вошли Алжир, Бахрейн, Бруней, Индия, Иран, Катар, КНР, КНДР, Кувейт, Марокко, Мексика, ОАЭ. Оман, Саудовская Аравия, Сингапур, Тунис, Турция и Япония.