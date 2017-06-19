В ДФО с жд-путей и вагонов сняли более 260 детей и подростков в 2017 году

С 1 января 2017 года в Дальневосточном федеральном округе правоохранители сняли с жд-путей и вагонов более 260 несовершеннолетних, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции. Сотрудниками ведомства было проведено 546 бесед и лекций с детьми и подростками.
Сотрудники транспортной полиции напоминают родителям: железная дорога не место для игр и развлечений. Не допускайте, чтобы дети оставались без присмотра. Будьте им примером - не нарушайте правила сами и объясните это своим детям. Берегите себя и своих близких.
Правила безопасности пешеходов:
- Пешеходы должны переходить железнодорожные пути только в установленных местах (пользуясь при этом пешеходными мостами, тоннелями, переездами). На станциях, где мостов и тоннелей нет, граждане должны переходить железнодорожные пути по настилам, а также в местах, где установлены указатели «Переход через пути».
- Перед переходом пути по пешеходному настилу необходимо убедиться в отсутствии движущего поезда, локомотива или вагона.
- При приближении поезда, локомотива или вагона следует остановиться, пропустить их и, убедившись в отсутствии движущегося подвижного состава по соседним путям, продолжить переход.
- Подходя к железнодорожному переезду, граждане должны внимательно следить за светофорной и звуковой сигнализацией, а также за положением шлагбаума.
Запрещается:
- Ходить по железнодорожным путям.
- Переходить и перебегать через железнодорожные пути перед идущем поездом.
- Обходить стоящий поезд на расстоянии ближе 5 м.
- Переходить железнодорожные переезды при закрытом шлагбауме или показании красного сигнала светофора переездной сигнализации.
- На станциях и перегонах подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки для прохода через железнодорожные пути.
- Проходить вдоль железнодорожных путей ближе чем в 5 метрах от крайнего рельса.