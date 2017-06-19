В ДФО с жд-путей и вагонов сняли более 260 детей и подростков в 2017 году

Полиция просит родителей быть внимательнее к собственным детям - и объяснить тем правила безопасности, которые могут спасти жизнь

Владивосток, понедельник, 19 июня , РИА Vladnews.

С 1 января 2017 года в Дальневосточном федеральном округе правоохранители сняли с жд-путей и вагонов более 260 несовершеннолетних, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции. Сотрудниками ведомства было проведено 546 бесед и лекций с детьми и подростками.

Сотрудники транспортной полиции напоминают родителям: железная дорога не место для игр и развлечений. Не допускайте, чтобы дети оставались без присмотра. Будьте им примером - не нарушайте правила сами и объясните это своим детям. Берегите себя и своих близких.

Правила безопасности пешеходов:

Пешеходы должны переходить железнодорожные пути только в установленных местах (пользуясь при этом пешеходными мостами, тоннелями, переездами). На станциях, где мостов и тоннелей нет, граждане должны переходить железнодорожные пути по настилам, а также в местах, где установлены указатели «Переход через пути». Перед переходом пути по пешеходному настилу необходимо убедиться в отсутствии движущего поезда, локомотива или вагона. При приближении поезда, локомотива или вагона следует остановиться, пропустить их и, убедившись в отсутствии движущегося подвижного состава по соседним путям, продолжить переход. Подходя к железнодорожному переезду, граждане должны внимательно следить за светофорной и звуковой сигнализацией, а также за положением шлагбаума.

Запрещается: