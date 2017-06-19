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На Дальнем Востоке стартовала лососевая путина

Специалисты Россельхознадзора Приморья встретились за круглым столом с представителями рыбного бизнеса
Фото: Виталий Берков, РИА VladNews Фото: Виталий Берков, РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 19 июня , РИА Vladnews.

В преддверии лососёвой путины в Управлении Россельхознадзора по Приморскому краю прошёл круглый стол с представителями рыбопромысловых и транспортных предприятий ДФО, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

От бизнеса в работе круглого стола приняло участие более 80 представителей от рыбопромысловых и транспортных компаний, морских портов и портовых пунктов, холодильных складов.

В ходе работы круглого стола, организованного по инициативе теруправления Россельхознадзора, были рассмотрены вопросы оформления рыбной продукции в период недавно стартовавшей лососёвой путины, в том числе и в электронном виде, о соблюдении условий перевозки рыбопродукции в западные регионы, об обследовании российских предприятий-изготовителей на соответствие требованиям стран-импортёров, о вступлении в силу техрегламента ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

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