На Дальнем Востоке стартовала лососевая путина

Специалисты Россельхознадзора Приморья встретились за круглым столом с представителями рыбного бизнеса

Владивосток, понедельник, 19 июня , РИА Vladnews.

В преддверии лососёвой путины в Управлении Россельхознадзора по Приморскому краю прошёл круглый стол с представителями рыбопромысловых и транспортных предприятий ДФО, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

От бизнеса в работе круглого стола приняло участие более 80 представителей от рыбопромысловых и транспортных компаний, морских портов и портовых пунктов, холодильных складов.

В ходе работы круглого стола, организованного по инициативе теруправления Россельхознадзора, были рассмотрены вопросы оформления рыбной продукции в период недавно стартовавшей лососёвой путины, в том числе и в электронном виде, о соблюдении условий перевозки рыбопродукции в западные регионы, об обследовании российских предприятий-изготовителей на соответствие требованиям стран-импортёров, о вступлении в силу техрегламента ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции».