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Владивосток: протесты против принудительной «ЭРА-ГЛОНАСС» продолжаются

В столицу Приморья съехались автолюбители из разных регионов
Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 18 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 18 июня, в 13.30 на Привокзальной площади Владивостока прошел митинг по проблемам введения в Приморье системы "ЭРА-ГЛОНАСС", в котором приняли участие более 200 жителей и гостей Приморья. На этот раз мероприятие было официально согласовано, сообщает РИА VladNews.

Стоит отметить, что это уже третий по счету митинг, однако сегодняшнее мероприятие было организовано активистами партии ЛДПР. В мероприятии также приняли участие не только жители Владивостока, но и Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Андрей Андрейченко, который пообещал участникам митинга лично вывести вопросы с проблемой системы "ЭРА-Глонасс" на рассмотрение в Государственную Думу.

На митинге выступил и депутат городской думы Андрей Галицких, который сообщил, что, если проблема с введением кнопки и дальше не сдвинется с "мертвой точки", то Владивосток готов объявить голодовку.

"Да, я готова голодовать. Или выйти на ещё один митинг, и ещё на несколько митингов, если власти нас не хотят слышать. Почему я должна платить за кнопку, которая даже помочь не может? Вы посмотрите на дороги. Может их сначала нужно сделать?",- сообщил один из участников митинга.

В мероприятии также принял участие и Дмитрий Киселев, который специально добрался автостопом из Томска, чтобы высказать свое видение проблемы. Полное его обращение к жителям Владивостока можно увидеть здесь.

По окончании митинга участники выпустили в небо черные шары с изображением кнопки "ЭРА-Глонасс".

Напомним, с первого января в РФ изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей: обязательным условием стала установка системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Чтобы получить ПТС, автолюбитель должен преодолеть ряд дополнительных процедур. Жители Приморья столкнулись с рядом трудностей при вступлении закона в силу. Это привело к возникновению волны недовольства в регионе, а также проведению митинга в феврале. После этого ситуация в регионе сдвинулась в мертвой точки.

В Приморье установка системы "ЭРА -Глонасс" стоит более 27 тысяч рублей. Однако в социальных сетях уже ходят видеоматериалы, где отчетливо видно, что система не работает, и никакие службы, после нажатия этой кнопки, не приезжают.

Автор фоторепортажа: Сергей Леонов, РИА VladNews

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