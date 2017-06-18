Ипотека в РФ в 2017 году: последние новости

В этом году стал раскручиваться новый маховик конкуренции за заемщика

Владивосток, воскресенье, 18 июня , РИА Vladnews.

Государство может помочь всем ипотечным заемщикам, которые оказались в сложной финансовой ситуации. Об этом говорят эксперты. Помощь может осуществляться в виде снижения процентных ставок, реструктуризации и продлении сроков выплат, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

В частности, некоторые потребители готовы платить по той же процентной ставке, но при этом увеличить срок кредитования, чтобы уменьшить размер ежемесячных платежей. Но тем, у кого наиболее тяжелая финансовая ситуация, можно было бы частично погасить размер долга.

Стоит сказать, что в 2015-2016 годах банки начали уделять пристальное внимание к ипотечному рынку. Этому способствовала госпрограмма по субсидированию ипотечной ставки. Сегодня в условиях конкуренции за заемщиков все больше банков прибегают к рефинансированию кредитов конкурентов по сниженной ставке, а также они предлагают акционные продукты по ставке ниже рыночной.

Примечательно, что в этом году стал раскручиваться новый маховик конкуренции за заемщика. Так, с начала года Сбербанк понижал ставки по ипотеке 3 раза.

Этому примеру последовал и ВТБ. В результате в апреле средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам достигла 11,45 %.