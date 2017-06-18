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Пенсии инвалидам: последние новости

Когда в 2017 году будет повышение
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 18 июня , РИА Vladnews.

На сегодняшний день в России самой незащищенной категорией населения остаются пенсионеры. Власти обещают провести пенсионную реформу, которая позволила бы поднять уровень пенсионных выплат. Эксперты также неоднократно заявляли о необходимости увеличения возраста выхода на пенсию, поскольку это позволит сбалансировать бюджет ПФР. Бывший глава Минфина РФ Алексей Кудрин разработал план поэтапного повышения пенсионного возраста. Он предлагает поднимать возраст выхода на пенсию по полгода раз в год. 

Поскольку прожиточный минимум в России постоянно растет, в правительстве рассматривают различные варианты индексации пенсий по инвалидности и по возрасту. 1 апреля 2017 года правительством был принят законопроект, который предполагает индексацию пенсий 3,9 млн российских пенсионеров. Согласно этому законопроекту,пенсии инвалидов будут проиндексированы на 11,9%, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Социальные пенсии вырастут на 5,5%. 

На сегодняшний день инвалиды 1 группы получают ежемесячные выплаты в размере 2974 рубля, инвалиды второй группы – 2123 руля, инвалиды третьей группы – 1700 рублей. 

В январе 2017 года инвалиды получили единовременную выплату в размере 5 тыс. Согласно правкам касательно выплат инвалидам, вступившим в силу с 1 января 2017 года, они получают пакет льгот от государства. Инвалиды получили преимущество в очередности сфер обслуживания, протезирования зубов и покупке лекарственных аппаратов, а так же санаторно-курортное лечение. Если инвалид отказывается от услуг, он может получить материальную компенсацию. 

Дети-инвалиды в 2017 году будут получать выплаты в размере 2123 руб. Социальную помощь дети-инвалиды получают как на федеральном, так и на региональном уровне. 

Получают льготы и матери детей-инвалидов. Это могут быть льготы по трудовому законодательству, транспортные и жилищные льготы, льготы по подоходному налогу, по медицине и т. д. Если пакет льгот не использован на 100%, они также могут получить компенсацию, обратившись в соответствующие ведомства за перерасчетом.

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