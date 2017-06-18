Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля: изменения субсидий

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Владивосток, воскресенье, 18 июня , РИА Vladnews.

C 1 июля 2017 года россиян ожидает повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 4%, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. В Минэкономразвития заметили, что такой рост сумм не превысит уровень прогнозируемой инфляции. Однако потребители считают индексацию тарифов неоправданной мерой. Так, 90% населения страны убеждены, что действующие ныне тарифы не соответствует качеству предоставляемых коммунальщиками услуг. Верховный суд РФ встал на сторону граждан и разрешил требовать денежного возмещения морального вреда.



Напомним, что в сентябре 2016 года российские власти предупредили, что в ближайшие три года в стране будет увеличиваться стоимость услуг ЖКХ: в 2017 году повышение в среднем составит 4,9%, в 2018 — 4,4%, в 2019 — 4,1%.



Следует заметить, что наибольший рост тарифов во втором полугодии 2017 ожидается в Республике Саха (Якутия) и в Камчатском крае — 6%, а в Кемеровской области цены будут увеличены на 5,9%. Минимальный рост тарифов произойдет в Северной Осетии-Алании 2,5% и в Кабардино-Балкарской Республике — 3,3%.



Тарифы на газ в 2017 году



Рост цен на газ для населения в нынешнем году будет почти в полтора раза выше, чем предполагалось ранее.



Так, МЭР предполагало, что повышение на протяжении всех трех лет составит 3%. Для сравнения, в прошлом году для всех категорий потребителей газ подорожал на 2%. В то же время сообщается, что для других категорий потребителей газ будет дорожать не так быстро.



Повышение цен на газ для них в период с 2017 по 2019 год планируется на уровне «прогнозная инфляция минус 2 п.п.». То есть в 2017 году газ подорожает на 2,9%, в 2018 году- на 2,4%, в 2019 году - на 2,1%. Хотя изначально предполагалось, что ежегодный рост для них составит 2%.



Тарифы на воду, отопление, коммунальный сектор



Изначально планировалось, что предельные индексы изменения совокупного платежа гражданами за коммунальные услуги составят с июля 2017 года 4,8%, с июля 2018 года — 4,3%, с июля 2019 года — 4%. Однако потом правительство решило повысить тарифы, ориентируясь на инфляцию.



Тепло в 2017 году подорожает на 4,9% вместо ранее ожидаемых 4,1%, в 2018 году — на 4,4% вместо 3,9%, в 2019 году — на 4,1% вместо 3,7%.

А вот тарифы на водоснабжение будут расти более медленными темпами, чем планировалось ранее: 4,9%, 4,4% и 4,1% против предлагаемых ранее 6,2%, 6% и 4,7%.



Тарифы на электроэнергию в 2017 году

Тарифы на электроэнергию предположительно будут проиндексированы по формуле «прогнозная инфляция минус 1 п.п.» (в 2017 году — 3,9%, в 2018 году — 3,4%, в 2019 году — 3,1%). Что гораздо меньше, чем планировалось ранее в сценарном прогнозе Минэкономразвития. Следует уточнить, что ранее предполагалось, что в 2017 году повышение составит 6,3%, в 2018 году — 4,5%, в 2019 году — 4%.