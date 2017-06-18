ВЭФ-2017: последние новости

«Улицы Дальнего Востока» пройдут с участием гостей PITE-2017

Владивосток, воскресенье, 18 июня , РИА Vladnews.

Выставка "Улица Дальнего Востока" в рамках Третьего Восточного экономического форума состоится во Владивостоке с 5 по 11 сентября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации. В этом году экспозиция на Набережной ДВФУ будет открыта для участников форума 5, 6, 7 и 8 сентября, а затем ее смогут посетить все жители и гости Приморья.

Приморский край на этот раз будет представлен двумя павильонами – "Лотос", где разместится историческая часть выставки, рассказывающая об этапах развития региона, и "Сихотэ-Алинь", основу которого составит экономические и промышленные возможности края. Главная задача экспозиции – показать и самим жителям, и многочисленным гостям края из других российских регионов и из-за рубежа, что Приморье – уникальная территория с огромными ресурсами.

«Недавно у нас прошел третий Тихоокеанский туристский форум, который позволил расширить связи профессионального туристского сообщества края с представителями туриндустрии стран АТР и привлечь в Приморье несколько десятков тысяч экспертов и простых туристов. Фестиваль “Улица Дальнего Востока” станет еще одним масштабным событием для развития туристской отрасли Приморья, участие в котором примут в том числе гости ТТФ-2017», – рассказали в департаменте туризма региона.

Отметим, Третий Тихоокеанский Туристский форум состоялся в Приморье в мае 2017 года. На площадке ДВФУ традиционно состоялись мероприятия деловой программы, а также XXI профессиональная туристская выставка PITE, городской фестиваль "День путешественника" и выставка яхтенного спорта и отдыха Vladivostok Boat Show. Участниками форума стали несколько десятков российских и иностранных гостей.

Напомним, Восточный экономический форум, мероприятие президентского уровня, пройдет в этом году на острове Русский уже в третий раз. Второй год подряд оператором ВЭФ является "Росконгресс".