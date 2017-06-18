В Приморье по горячим следам раскрыли кражу

Рецидивист направлен в СИЗО; ему грозит до 6 лет колонии

Владивосток, воскресенье, 18 июня , РИА Vladnews.

В городе Партизанск Приморского края по горячим следам раскрыто дело о квартирной краже, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД региона.

Установлено, что ночью, воспользовавшись отсутствием хозяйки, неизвестный повредил оконный проем и проник в квартиру заявительницы. Злоумышленник (40-летний ранее судимый мужчина) похитил бытовую технику, которую впоследствии попытался продать. Подозреваемый был задержан по горячим следам. В отделе полиции он дал признательные показания.

Похищенное изъято и возвращено законной владелице.

Возбуждено уголовное дело статье 158 УК РФ. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Подозреваемый находится в СИЗО.