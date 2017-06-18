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Американский эсминец столкнулся с торговым судном у берегов Японии

ЧП произошло в 100 километрах к юго-востоку от японского города Йокосука
Фото: YouTube Фото: YouTube
Владивосток, воскресенье, 18 июня , РИА Vladnews.

Эсминец Военно-морских сил (ВМС) США "Фицджеральд" столкнулся с торговым судном у берегов Японии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс. Об этом сообщила британская телекомпания BBC со ссылкой на пресс-службу ВМС США.

Это произошло в 100 километрах к юго-востоку от японского города Йокосука. Военный корабль получил ущерб от столкновения с тяжелым контейнеровозом. Американские военные моряки запросили помощи у местной береговой охраны.

Семь американских моряков пропали без вести, и один получил травму головы. 

Представитель ВМс США сообщил телеканалу CNN, что эсминец может двигаться своим ходом, однако его двигатели частично пострадали. Судно подтопило в результате инцидента, но экипаж выкачал воду из трюма.

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