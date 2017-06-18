Во Владивостоке в районе дома №60 по улице Борисенко произошел порыв на теплотрассе, пар выходит на дорогу, сообщает РИА VladNews. Водителей предупреждают о необходимости быть предельно внимательными и аккуратными за рулем.
Во Владивостоке произошел порыв на теплотрассе
Водителей предупреждают о необходимости быть предельно внимательными и аккуратнымиВладивосток, воскресенье, 18 июня , РИА Vladnews.
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