Фантастическое ДТП произошло во Владивостоке

Легковой автомобиль как будто попал в портал - а потом врезался в КамАЗ

Владивосток, воскресенье, 18 июня , РИА Vladnews.

Загадочное ДТП произошло на пересечении Народного проспекта и Военного шоссе во Владивостоке. Как утверждают очевидцы, водитель автомобиля Toyota Cedric изначально как будто попал колесом в портал и довольно долго там пробыл, сообщает РИА VladNews. Затем (после вызволения из непонятной "ловушки") иномарка начала хаотично передвигаться по перекрестку - что со стороны выглядело как минимум странно: машина словно искала продолжение приключений.

Вдруг на этом участке дороги появился КамАЗ, и водитель Cedric, ускоряясь в его сторону, совершил столкновение с габаритным автомобилем.

У очевидцев странного поведения легковушки сложилось двоякое впечатление об увиденном: одни считают, что водитель Toyota был не совсем адекватен в момент ДТП, а другие склоняются к версии автоподставы.