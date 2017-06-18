Во Владивостоке торжественно открыли новый памятник Ленину

Мероприятие прошло на территории автостоянки, где ранее была воинская часть

Владивосток, воскресенье, 18 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке, на одной из автостоянок города, прошло торжественное открытие отреставрированного памятника В. И. Ленину, сообщает корреспондент РИА VladNews. Место расположения памятника, правда, обнаружить сложно, о нем знают еще не все местные жители.

Заброшенную и позабытую всеми скульптуру вождя мирового пролетариата на автостоянке (ранее - воинская часть) обнаружил Владислав Беков. Он выступил перед ветеранами и рассказал, как принял решение и воплотил в жизнь идею восстановления памятника.

Депутат Законодательного собрания ПК от КПРФ Андрей Ищенко дал отмашку, и, как в советские времена, ударили в барабаны пионеры... Потом были речи немногочисленных участником, и - венцом программы - награждение ветеранов памятными медалями, выпущенными по случаю 100-летия Великой Октябрской социалистической революции.