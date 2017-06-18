Во Владивостоке прошел турнир по новому Олимпийскому виду спорта - стритболу

Это было фееричное спортивное шоу - в борьбе за Кубок Владивостока

Владивосток, воскресенье, 18 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке прошел турнир по стритболу на Кубок г. Владивостока, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Девять команд юношей и шесть команд девчонок вышли помериться своим мастерством в возрастной категории до 15 лет. В категории до 17 лет парней было и того больше - двенадцать. Правда, девчонки здесь немного подкачали, выставив всего четыре команды. Но все это отнюдь не повлияло на накал страстей, пылающих на поле. А вот в категории 18+ участие приняли пятнадцать команд. Словом, с массовостью на турнире было все в порядке - как и со спортивной страстью, и упорством в борьбе за победу.

И уж совсем феерической оказалась финальная игра старших юношей, где "стенка на стенку" сошлись команды " Спарта " и "Спарта бой ". Многие болельщики - а их было немало - до последнего мгновения были уверены в победе "Спарты". Но точный бросок снайпера из " Спарты бой " на последней секунде перевел борьбу в дополнительное время, где удача вновь оказалась на стороне " Спарты бой ". Главный же приз турнира достался команде мужчин " ПСРЗ ", "перекидавших" в финале " Дачников ". Бронза у " Спарты ".

Напомним, недавно Олимпийский комитет принял решение о включении стритбола в программу Олимписких игр. И этот вид спорта получил новый импульс к своему развитию во всем мире.