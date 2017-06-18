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В Приморье появятся собственные японские овощи

Компания Farmdo Corporation собирается инвестировать более миллиарда рублей в создание тепличного комплекса в ТОР "Михайловский"
Фото: Минвостокразвития Фото: Минвостокразвития
Владивосток, воскресенье, 18 июня , РИА Vladnews.

Японская компания Farmdo Corporation планирует инвестировать более миллиарда рублей в создание в Приморском крае тепличного комплекса для круглогодичного выращивания овощей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития

"Стоимость нашего инвестпроекта превышает 1 млрд рублей. Нам бы хотелось получить около 30 гектаров земли в ТОР "Михайловский " и как можно скорее приступить к реализации нашей идеи", - сказал президент компании-инвестора.

В ходе реализации проекта Farmdo Corp. планирует строительство теплиц, оснащенных солнечными батареями (подобные теплицы уже строятся компанией в Монголии).

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