Владивостокские медики показали, как выжить - и зачем вообще нужны врачи

Клип ко Дню медицинского работника появился в Сети

Владивосток, воскресенье, 18 июня , РИА Vladnews.

Сегодня в России и в странах СНГ отмечается День медицинского работника - профессиональный праздник всех работников системы здравоохранения, сообщает РИА VladNews. Врач - это очень непростая и мужественная профессия. Ежедневно врачи спасают сотни, миллионы жизней.

Владивостокские медработники показали, как проходят их трудовые будни. С момента появления на YouTube ролик под названием "Жить" (композитор - Игорь Матвиенко, автор текста - Дмитрий Хан) посмотрели почти 15 тысяч человек. Клип растрогал зрителей до глубины души, ведь в нем отображается то, как важно для человека здоровье и своевременная помощь врачей, чтобы просто жить. Ролик снял заведующий неврологическим отделением для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения ГБУЗ Приморская краевая клиническая больница № 1 Дмитрий Хан. Исполнители - солисты хора ДВФУ (руководители Галина Потопяк и Наталья Лавриненко). Звукорежиссер - Николай Новиков.