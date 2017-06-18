Четыре человека пострадали в ночной аварии с участием Лексуса в Приморье

Потребовалась помощь спасателей; мужчину зажало в салоне

Владивосток, воскресенье, 18 июня , РИА Vladnews.

Четыре человека пострадали в аварии с участием автомобиля марки Лексус в городе Находка Приморского края: ночью на на Заводской, в районе гостиницы Юань Дун столкнулись автомобили Лексус и Тойота Приус, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДПС-Контроль.

По предварительным данным, Приус ехал по Заводской в сторону Южного. Навстречу ему на скорости вылетел Лексус.

В результате аварии пострадали люди в обоих авто. Водителя Приуса зажало в салоне (вероятно, он получил перелом); чтобы его вызволить, пришлось вызывать спасателей. Также в салоне Приуса была девушка, которая при аварии получила тяжелые травмы.

Водитель Лексуса и его пассажир также пострадали.

Фото: Инстаграм