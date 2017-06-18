Российская яхта, задержанная около Северной Кореи, возвращается в Приморье

Власти КНДР задержали и доставили в порт Раджин российскую яхту Katalexa "по недоразумению"; об этом заявил МИД КНДР в ответ на запрос российской дипмиссии о причинах инцидента с этим судном, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.

По версии северокорейских дипломатов, местные рыбаки проявили "чрезмерную бдительность" и сообщили о судне, якобы нарушившем госграницу Северной Кореи, пограничной службе.

Яхта Katalexa покинула порт Раджин 17 июня после соблюдения необходимых формальностей - и направилась в порт Зарубино. Все члены экипажа яхты здоровы.

В посольстве РФ "вызвало недоумение" заявление консульского департамента МИД КНДР о том, что судно задержали в Японском море за нарушение госграницы. По сведениям российской стороны, яхта была задержана не ближе 50 миль от берега.

Приморскую яхту Katalexa, которую задержало судно КНДР в Японском море, перегоняли с Тайваня во Владивосток, на остров Русский, сообщили ТАСС в краевой Федерации парусного спорта. По данным этой организации, на ней три члена экипажа.