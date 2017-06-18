Также задерживается рейс из Кавалерово

Владивосток, воскресенье, 18 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке задерживается вылет двух самолетов на север Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на оперативное табло аэропорта. Задерживается вылет рейсов HZ-523 (Владивосток-Терней) и HZ-517 (Владивосток-Кавалерово). Расчетное время вылета для них - 11:15 и 10:30 соответственно (эти самолеты компании "Аврора" должны были вылететь в 08:15 и 08:30).

Также задерживается прибытие самолета рейса HZ-518 (Кавалерово-Владивосток), который по расписанию должен прибывать в 11:15, но сегодня ожидается в 13:10.