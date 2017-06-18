Во Владивостоке задерживается прибытие самолета из Петербурга 10:18, 18 июня Во Владивостоке задерживается прибытие самолета из Петербурга
​Во Владивостоке задерживается вылет двух самолетов на север Приморья 10:04, 18 июня ​Во Владивостоке задерживается вылет двух самолетов на север Приморья
Во Владивостоке отменили восемь междугородних рейсов 09:48, 18 июня Во Владивостоке отменили восемь междугородних рейсов
Новостная лента
Июнь, 18 воскресенье
10:35
​Год без мэра: Константин Межонов рассказал, как владивостокцам жить дальше
10:35
Политолог рассказал всю правду о губернаторе Приморья
10:35
Дневник девушки: Как стать звездой пляжа за 14 дней Эксклюзив
10:18
Во Владивостоке задерживается прибытие самолета из Петербурга
10:04
​Во Владивостоке задерживается вылет двух самолетов на север Приморья
09:48
Во Владивостоке отменили восемь междугородних рейсов
09:34
В воскресенье в Приморье пройдут грозовые дожди
09:21
Гороскоп на 18 июня
08:02
Во Владивостоке ограничат движение и парковку Адреса
06:59
Сколько будет стоить новый iPhone 8 в России? Фото
05:28
Во Владивостоке появится новый культурный центр и парк семейного отдыха
03:58
Ежедневное употребление аспирина приводит к смерти
02:10
СпортТуры продолжаются в Приморье
00:39
Антибиотики вызывают тяжелые побочные реакции у каждого пятого пациента
Июнь, 17 суббота
23:56
Во Владивостоке пройдет второй этап любительских автогонок «Zmeinka time attack challenge»
22:30
Путин назвал должность главы правительства самой трудной в России
21:02
Во Владивостоке состоится кимоно-шоу
20:27
Минюст РФ закупил уникальную программу распознавания лиц с камер наблюдения
19:18
Крупные МФЦ Приморья будут работать ежедневно по 12 часов
18:02
Топ-10 самых необычных опций для автомобилей Фото
17:30
Приморец заявился к приставам с холодным оружием Фото
17:02
На Тихоокеанском флоте прошла зарядка с чемпионом
16:37
Еще одного утонувшего рыбака до сих пор ищут в Приморье
16:19
В Приморье погиб школьник
15:55
Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
15:37
Приморец решил напиться прямо в суде
15:18
Во Владивостоке работают эвакуаторы Видео
15:00
Стало известно, когда наступит конец света
14:42
В Приморье подешевела потребительская корзина
14:24
Приморец проиграл «в прятки» судебным приставам
14:09
Новая неделя в Приморье начнется с дождей
13:47
Во Владивостоке задержали неадекватного парня Видео
13:32
Поиски пропавшего рыбака продолжаются
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4148 (87) от 16 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Для здоровья прописали дисциплину
Каникулы: жизнь за селфи
Финские интересы: от шкипера Гека до дальневосточного гектара
Счастливое детство в фарфоре
Уважаемые работники и ветераны отрасли здравоохранения!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

В воскресенье в Приморье пройдут грозовые дожди

Погода в регионе будет дождливой и ветреной
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, воскресенье, 18 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 18 июня, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. В крае облачно, местами небольшой и умеренный дождь, в отдельных районах гроза. Местами туман. Ветер южный умеренный, при грозе сильный. Температура воздуха ночью +5...+20°C, днем +13...+33 °C.

Во Владивостоке облачно, небольшой, утром умеренный дождь, местами туман, гроза. Ветер юго-восточный сильный. Температура воздуха ночью +11...+13°C, днем +13...+15 °C. Температура воды в Амурском заливе +15°C.

В Уссурийске переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный сильный. Температура воздуха ночью +13...+15°C°, днем +22..+24 °C.

В Находке облачно. Утром морось. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +12...+14°C, днем +17...+19 °C.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Гороскоп на 18 июня
09:21, 18 июня 2017 Гороскоп на 18 июня

Особую радость сегодня обещает общение с любимым человеком

Во Владивостоке ограничат движение и парковку
08:02, 18 июня 2017 Во Владивостоке ограничат движение и парковку

Адреса участков автомобильных дорог

Сколько будет стоить новый iPhone 8 в России?
06:59, 18 июня 2017 Сколько будет стоить новый iPhone 8 в России?

В продаже смартфон появится уже в сентябре

Во Владивостоке появится новый культурный центр и парк семейного отдыха
05:28, 18 июня 2017 Во Владивостоке появится новый культурный центр и парк семейного отдыха

За неделю заключено три новых соглашения на инвестпроекты в Приморье

Минюст РФ закупил уникальную программу распознавания лиц с камер наблюдения
20:27, 17 июня 2017 Минюст РФ закупил уникальную программу распознавания лиц с камер наблюдения

Зарубежные специалисты пока не смогли создать подобное программное обеспечение

Крупные МФЦ Приморья будут работать ежедневно по 12 часов
19:18, 17 июня 2017 Крупные МФЦ Приморья будут работать ежедневно по 12 часов

Проведен ряд изменений в работе МФЦ

Топ-10 самых необычных опций для автомобилей
18:02, 17 июня 2017 Топ-10 самых необычных опций для автомобилей

Потолок «Звездное небо», механические часы за 150 тыс. евро и много другое...