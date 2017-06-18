В воскресенье в Приморье пройдут грозовые дожди

Погода в регионе будет дождливой и ветреной

Владивосток, воскресенье, 18 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 18 июня, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. В крае облачно, местами небольшой и умеренный дождь, в отдельных районах гроза. Местами туман. Ветер южный умеренный, при грозе сильный. Температура воздуха ночью +5...+20°C, днем +13...+33 °C.

Во Владивостоке облачно, небольшой, утром умеренный дождь, местами туман, гроза. Ветер юго-восточный сильный. Температура воздуха ночью +11...+13°C, днем +13...+15 °C. Температура воды в Амурском заливе +15°C.

В Уссурийске переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный сильный. Температура воздуха ночью +13...+15°C°, днем +22..+24 °C.

В Находке облачно. Утром морось. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +12...+14°C, днем +17...+19 °C.