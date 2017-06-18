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Общество

Сколько будет стоить новый iPhone 8 в России?

В продаже смартфон появится уже в сентябре
Фото: twitter / @VenyaGeskin1 Фото: twitter / @VenyaGeskin1
Владивосток, воскресенье, 18 июня , РИА Vladnews.

Эксперты, специализирующиеся на рынке смартфонов, назвали приблизительные цены на новый смартфон от Apple, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН. Судя по их данным, iPhone 8 будет доступен в России далеко не каждому.

По мнению экспертов, приблизительная стоимость новинки на российском рынке составит от 80 до 90 тыс. рублей. По данным инсайдеров, в США iPhone 8 будет стоить одну тысячу долларов.

Ожидается, что в продаже смартфон появится уже в сентябре. Производство iPhone 8 запустили несколько дней назад.

По некоторым данным, iPhone 8 станет первым революционным смартфоном за последние годы. В частности, его дизайн претерпел кардинальный изменения.

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