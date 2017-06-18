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Ежедневное употребление аспирина приводит к смерти

Применение аспирина в больших количествах может вызвать внутреннее кровотечение
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 18 июня , РИА Vladnews.

Ученые из Оксфордского университета обнаружили, что аспирин может быть смертельно опасным для пожилых людей в случае ежедневного применения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

На сегодняшний день около 40% британцев в возрасте принимают этот препарат, чтобы избежать инсультов и инфарктов. Считается, что аспирин разжижает кровь и предотвращает появление тромбов в сосудах. Однако на деле применение аспирина в больших количествах может вызвать внутреннее кровотечение, что в конечном итоге приведет к летальному исходу. По словам исследователей, ежегодно от приема аспирина умирают около 3 тыс. пациентов

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