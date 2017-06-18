Еще одного утонувшего рыбака до сих пор ищут в Приморье 16:37, 17 июня Еще одного утонувшего рыбака до сих пор ищут в Приморье
В Приморье погиб школьник 16:19, 17 июня В Приморье погиб школьник
Погода в Приморье сегодня потенциально опасна 15:55, 17 июня Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
Новостная лента
Июнь, 18 воскресенье
00:58
​Год без мэра: Константин Межонов рассказал, как владивостокцам жить дальше
00:58
Политолог рассказал всю правду о губернаторе Приморья
00:58
Дневник девушки: Как стать звездой пляжа за 14 дней Эксклюзив
00:39
Антибиотики вызывают тяжелые побочные реакции у каждого пятого пациента
Июнь, 17 суббота
23:56
Во Владивостоке пройдет второй этап любительских автогонок «Zmeinka time attack challenge»
22:30
Путин назвал должность главы правительства самой трудной в России
21:02
Во Владивостоке состоится кимоно-шоу
20:27
Минюст РФ закупил уникальную программу распознавания лиц с камер наблюдения
19:18
Крупные МФЦ Приморья будут работать ежедневно по 12 часов
18:02
Топ-10 самых необычных опций для автомобилей Фото
17:30
Приморец заявился к приставам с холодным оружием Фото
17:02
На Тихоокеанском флоте прошла зарядка с чемпионом
16:37
Еще одного утонувшего рыбака до сих пор ищут в Приморье
16:19
В Приморье погиб школьник
15:55
Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
15:37
Приморец решил напиться прямо в суде
15:18
Во Владивостоке работают эвакуаторы Видео
15:00
Стало известно, когда наступит конец света
14:42
В Приморье подешевела потребительская корзина
14:24
Приморец проиграл «в прятки» судебным приставам
14:09
Новая неделя в Приморье начнется с дождей
13:47
Во Владивостоке задержали неадекватного парня Видео
13:32
Поиски пропавшего рыбака продолжаются
13:17
Значительная авария произошла в Уссурийске Фото
13:02
ДТП во Владивостоке: мотоцикл и джип столкнулись лоб в лоб Фото
12:47
В пригороде Владивостока произошло массовое ДТП Фото
12:32
Во Владивостоке прошли соревнования на Кубок залива Петра Великого в классе «Оптимист» Фото
12:01
Четверо приморцев напали на мужчину и угнали его автомобиль
11:41
За сутки в Приморье потушили шесть возгораний
11:11
В Приморье обнаружено тело дайвера
10:50
В Приморье на пешеходном переходе сбили женщину Фото
10:39
Гороскоп на 17 июня
10:28
Во Владивостоке в квартире произошел пожар
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4148 (87) от 16 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Для здоровья прописали дисциплину
Каникулы: жизнь за селфи
Финские интересы: от шкипера Гека до дальневосточного гектара
Счастливое детство в фарфоре
Уважаемые работники и ветераны отрасли здравоохранения!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Красота и Здоровье

Антибиотики вызывают тяжелые побочные реакции у каждого пятого пациента

Было проанализировано почти 1500 пациентов
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 18 июня , РИА Vladnews.

Различные антибиотики, принимаемые пациентами в ходе лечения в стационаре, способны вызывать нежелательные лекарственные реакции (НЛР) у каждого пятого пациента, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН. Такое заявление сделали исследователи из Школы медицины Университета Джона Хопкинса в США после анализа данных о почти 1500 пациентов, проходивших лечение в 2013–2014 годах.

В общей сложности было отмечено 324 случая развития НЛР, большая часть из которых развилась в течение 30 дней. Авторы исследования выяснили, что примерно 19% пациентов назначались антибиотики, которые не были им нужны, а у 20% развились инфекции, связанные с ударом, который антибиотики наносят природной микробиологической среде организма.

«Несмотря на то, что антибиотики могут играть значительную роль при надлежащем использовании, полученные результаты еще раз подтверждают важность их разумного назначения для снижения риска связанных с антибиотиками НЛР», — отмечает автор исследования, доктор Пранита Тамма.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Ученые рассказали, сколько проживет человек на планетах Солнечной системы
01:07, 17 июня 2017 Ученые рассказали, сколько проживет человек на планетах Солнечной системы

В обзор попали Марс, Венера, Сатурн, Юпитер, Меркурий

Дневник девушки: Как стать звездой пляжа за 14 дней
16:07, 16 июня 2017 Дневник девушки: Как стать звездой пляжа за 14 дней

Мама троих детей Жанна Ивашкина дает инструкцию

Ожирение матери вызывает пороки развития у ребенка
15:31, 16 июня 2017 Ожирение матери вызывает пороки развития у ребенка

Результаты нового исследования

У эмбрионов обнаружен иммунитет
14:41, 16 июня 2017 У эмбрионов обнаружен иммунитет

Исследования продолжаются

Раскрыт новый секрет обыкновенной простуды
12:26, 15 июня 2017 Раскрыт новый секрет обыкновенной простуды

На него указала редчайшая мутация

Приморцев приглашают на бесплатную проверку здоровья
07:12, 15 июня 2017 Приморцев приглашают на бесплатную проверку здоровья

Диспансеризации в 2017 году подлежат все, кто рожден в 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921 гг.

Во Владивостоке появилось новое отделение патологии новорожденных
22:02, 14 июня 2017 Во Владивостоке появилось новое отделение патологии новорожденных

В роддоме №3 будет осуществляться второй этап выхаживания малышей