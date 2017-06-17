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Политика и экономика

Путин назвал должность главы правительства самой трудной в России

У главы правительства много рутинной работы, неинтересной обществу
Фото: kremlin.ru Фото: kremlin.ru
Владивосток, суббота, 17 июня , РИА Vladnews.

Президент России Владимир Путин считает должность премьер-министра РФ самой трудной в государстве, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН. Об этом российский лидер заявил в опубликованном накануне интервью для Оливера Стоуна.

Путин отметил, что у главы правительства много рутинной работы, неинтересной обществу. Однако именно эта работа решающим образом влияет на состояние экономики. Российский президент также отметил значение подбора подходящих людей на правительственные должности.

Ранее сообщалось о намерении Владимира Путина посетить футбольный матч Россия — Новая Зеландия.

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