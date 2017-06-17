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Общество

Минюст РФ закупил уникальную программу распознавания лиц с камер наблюдения

Зарубежные специалисты пока не смогли создать подобное программное обеспечение
Фото: Life.bodo.ua Фото: Life.bodo.ua
Владивосток, суббота, 17 июня , РИА Vladnews.

Отечественный комплекс для проведения экспертиз, аналогов которого в мире не существует, закуплен Минюстом РФ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН. Его уже получили лаборатории судебной экспертизы.

Специальная программа способна распознавать лица с записи камер видеонаблюдения, что облегчает процесс идентификации людей. Зарубежные специалисты пока не смогли создать подобное программное обеспечение, говорит гендиректор агентства судебных экспертиз Василий Рудяк.

«Мы ее уже опробовали, когда пытались спасти человека от тюрьмы. Основным доказательством выступала ночная видеозапись, где, якобы, был запечатлен обвиняемый. Однако, экспертиза, проведенная с помощью новой программы, однозначно показала – на видео другой человек».

ПО «ВОКОРД Видеоэксперт», которое даст новые возможности судам и следствию, стал результатом проекта импортозамещения. Ранее криминалисты работали с итальянским оборудованием, но оно не обладало всеми способностями российского комплекса.

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