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Топ-10 самых необычных опций для автомобилей

Потолок «Звездное небо», механические часы за 150 тыс. евро и много другое...
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 17 июня , РИА Vladnews.

Автоэксперты составили топ-10 самых необычных, странных и дорогостоящих опций для автомобилей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН. Тройку лидеров возглавили Rolls-Royce, Bentley Bentayga и Honda Odyssey.

Первое место топа занимает потолок «Звездное небо», который предлагает своим клиентам Rolls-Royce. Опция обойдется автолюбителям в 12 тыс. евро. Вторую строчку занимает Bentley Bentayga. Механические часы обойдутся заказчикам в 150 тыс. евро.

Удивило экспертов также предложение для минивэна Honda Odyssey – пылесос для салона и специальное оборудование для перевозки животных.

Еще более странное предложение поступило клиентам от разработчиков FIAT, которые за отдельную плату предлагают установить в хэтчбеке FIAT 500 встроенную кофемашину от Lavazza. Этот же автомобиль занял шестое место рейтинга благодаря прибору, который показывает время езды с открытой крышей.

В топ необычных опций также вошли Dodge Caliber с холодильником для колы, Nissan Leaf с солнечной батареей и Pontiac Aztec с передвижной палаткой.

На десятом месте расположились сразу две модели: BMW с прибором ночного видения для авто и Range Rover Autobiography с багажником из мраморного дерева.

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