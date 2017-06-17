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Приморец заявился к приставам с холодным оружием

Причину такого поступка мужчина объяснить не смог
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 17 июня , РИА Vladnews.

Месяца не прошло с того дня, когда у гражданина, который пришел в отдел судебных приставов по Дальнегорскому городскому округу, чтобы выплатить задолженность по административному штрафу, судебные приставы по ОУПДС обнаружили трость с вмонтированным в нее стилетом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморью.

На этот раз опасный предмет работники отдела судебных приставов по Дальнегорскому городскому округу выявили у посетителя судебного участка.

44-летний местный житель признался судебным приставам по ОУПДС, осуществляющим пропускной режим в здании суда, что имеет при себе холодное оружие в виде клинка, вмонтированного в рукоятку трости. Посетитель затруднился ответить на вопрос о том, зачем ему понадобился данный острый предмет при посещении судебного участка.

К зданию суда были вызваны сотрудники полиции, которым предстоит выяснить законность ношения данным гражданином холодного оружия.

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