Еще одного утонувшего рыбака до сих пор ищут в Приморье

Поиски продолжаются

Владивосток, суббота, 17 июня , РИА Vladnews.

В районе железнодорожного моста «Николаевский» через реку Партизанская утонул мужчина 1986 года рождения ,сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Тело рыбака до сих пор не найдено.

Для оказания помощи полиции на поиски убыли спасатели Находкинского поисково-спасательного отряда Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда в составе трех человек и двух единиц техники, в том числе одно плавательное средство. Обследовано 88000 кв. м. водной акватории и береговой черты ниже по течению от моста.

По состоянию на 17 июня всего обследовано 132000 кв. м. водной акватории и береговой черты ниже по течению от моста.Поиск результата не дал.

Силы и средства четыре человека и три единицы техники, в том числе одно плавательное средство, в том числе от МЧС России три человека и две единицы техники, в том числе одно плавательное средство.