СпортТуры продолжаются в Приморье

Более подробную информацию о мероприятиях можно узнать в группе Вконтакте

Владивосток, воскресенье, 18 июня , РИА Vladnews.

В июне «СпортТуры» пройдут в двух муниципалитетах Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Мастер-классы по необычным видам спорта будут организованы для молодежи Находки и Надеждинского района – в селе Вольно-Надеждинское.

Как сообщили в департаменте по делам молодежи, ребята научатся трикингу, воркауту, дэнсхоллу и слэклайну, а также смогут посетить лекции по здоровому питанию.

«Слеты здорового образа жизни – “СпортТуры” – проходят в Приморском крае с осени 2016 года, за это время мастер-классы прошли в 17 муниципальных образованиях, участниками стали более 800 школьников. Нередко после проведения слетов на местах формируются команды, продолжающие практиковаться в понравившемся направлении спорта или танца, получая поддержку и советы от команды экспертов», – рассказал директор департамента Александр Кайданович.

Более подробную информацию о мероприятиях можно узнать в группе Вконтакте.