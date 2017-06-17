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Приморец решил напиться прямо в суде

Осуществить задуманное не удалось
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 17 июня , РИА Vladnews.

Посетитель судебного участка в Октябрьском районе решил «поправить здоровье» горячительными напитками, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморью.

Утаив небольшую тару с алкоголем, мужчина, находясь в фойе здания суда, понемногу отпивал содержимое бутылки. Судебный пристав по ОУПДС, находившийся на посту, заметил повеселевшее состояние посетителя и решил проверить содержимое пластиковой емкости. Определив по запаху, что жидкость в бутылке является алкоголем, судебный пристав по ОУПДС немедленно принял меры. В отношении нарушителя порядка был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ (Неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила ).

Материалы административного дела направлены в суд. Санкция ст. 17.3 КоАП РФ влечен наказание в виде административного штрафа в размере от 500 до одной тысячи рублей.

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