Крупные МФЦ Приморья будут работать ежедневно по 12 часов

Проведен ряд изменений в работе МФЦ

Владивосток, суббота, 17 июня , РИА Vladnews.

В Приморье продолжается работа по ликвидации загруженности всех многофункциональных центров края.

По словам директора департамента информатизации и телекоммуникаций Ильи Красильникова, самые популярные МФЦ в крупных муниципалитетах переходят на 7-дневный и 12-часовой режим работы.

«Мы постоянно анализируем загруженность муниципальных многофункциональных центров. Действительно МФЦ края стали в последнее время очень популярны. И сейчас мы принимаем все меры, чтобы обеспечить среднее времени ожидания в очереди не более 15 минут», – отметил он.

Для этих целей уже проведен ряд изменений. Например, во Владивостоке одни из самых загруженных отделений на проспекте 100-летия Владивостоку и Партизанскому проспекту с начала года перешли на семидневный 12-ти часовой режим работы.

«Сейчас рассматривается возможность организации такого режима в краевом МФЦ на Борисенко,102 и в отделении на улице Верхнепортовая. Кроме того, на новый режим работы могут перейти МФЦ в Находке, Уссурийске и Арсеньеве», – добавил Илья Красильников.

Кроме того, продолжается работа по расширению сети МФЦ. Совместно с главой Уссурийска Евгением Коржом в 2016 году принято решение об открытии дополнительных четырёх окон и сейчас рассматривается вопрос открытия еще дополнительно четырех в муниципалитете.

Отметим, Приморье является одним из ведущих регионов в сфере предоставления государственных услуг. Более половины жителей края зарегистрированы на портале Госуслуг и являются его активными пользователями.