Стало известно, когда наступит конец света

Ряд экспертов придерживаются иной точки зрения

Владивосток, суббота, 17 июня , РИА Vladnews.

Футурологи из России предсказали наступление глобальной катастрофы, которая начнется с остывания Солнца, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

Тревожным сигналом, который свидетельствует о снижении температуры небесного светила, они назвали исчезновение солнечных пятен. Футурологи полагают, что некоторое время Солнце еще будет давать Земле тепло, а потом начнет постепенно угасать. Первыми от катаклизма погибнут растения, а за ними и остальные формы жизни.

Отметим, что ряд экспертов придерживаются иной точки зрения. Они указывают на то, что исчезновение солнечных пятен — обычное явление текущей солнечной активности, которое не повлечет за собой никаких катастроф.