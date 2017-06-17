В Приморье подешевела потребительская корзина

Минимальный набор продуктов питания включает 33 продовольственных товара

Владивосток, суббота, 17 июня , РИА Vladnews.

Как сообщили в краевом департаменте лицензирования и торговли, в мае стоимость потребительской корзины для жителей Приморья снизилась на 5,81 рублей по сравнению с предыдущем месяцем, сообщает РИА VladNews.

При этом рост цен на продовольственные товары в крае остаётся одним из самых низких в России, утверждают специалисты ведомства.

«Стоимость минимального набора продуктов питания в Приморье в мае составила 5,060 рублей», — отметили чиновники.

По данным Минэкономразвития в Приморье наблюдается низкий рост цен на продовольственные товары среди 85 субъектов РФ.

«В мае по социально значимым продтоварам Приморье находится на 73 месте, по продовольственным — на 79-м. При этом первое место в данном рейтинге является худшим показателем», — добавили специалисты. Напомним, минимальный набор продуктов питания входящих в потребительскую корзину включает 33 продовольственных товара.