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Приморец проиграл «в прятки» судебным приставам

Избежать встречи с исполнителями Закона мужчине не удалось
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 17 июня , РИА Vladnews.

Благодаря оперативным действиям судебного пристава, осуществляющего розыск должников и их имущества, был найден и доставлен в отдел судебных приставов по Лесозаводскому городскому округу неплательщик алиментов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморью.

Приморец был объявлен в исполнительский розыск, так как застать его по месту жительства ни разу не удавалось. Во время визита судебного пристава, должник удачно прятался то в диване, то в гараже, либо вовсе отсиживался у соседей. Однако избежать встречи с исполнителями Закона приморцу все же не удалось. Во время очередного выезда по адресу прописки должника, он был обнаружен на картофельной грядке.

В надежде на то, что судебные приставы после нескольких неудачных попыток застать хозяина дома, прекратят проверять место жительства должника, он беззаботно приступил к сельскохозяйственным работам. Когда судебные приставы подъехали к дому мужчины, он был увлечен посадкой картофеля. Поскольку прятаться на огороде было негде, неплательщику пришлось ехать в отдел судебных приставов, где в отношении него был составлен административный протокол по ст. 5.35. 1 КоАП РФ.

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