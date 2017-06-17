Новая неделя в Приморье начнется с дождей

В отдельных районах прогремят грозы

Владивосток, суббота, 17 июня , РИА Vladnews.

В начале следующей недели над Дальним Востоком значительных изменений в погоде не ожидается, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу Примпогоды. Над морскими территориями по-прежнему сохранится антициклональное поле, а над континентом циклоническая система протянется с южных районов Китая до Амурской области. Прибрежные районы Приморья будут находиться под влиянием поля повышенного давления, а на континентальные районы окажут влияние фронтальные разделы циклона, заполняющегося над Северо-восточным Китаем.

Поэтому начало недели в Приморском крае ожидается дождливым, пройдут дожди различной интенсивности, в отдельных районах прогремят грозы. Температура воздуха ночью в начале недели +12…+18 °С, на востоке +6…+11 °С. В дальнейшем фон ночных температур понизится на 2–4 градуса. Днём максимальная температура +20…+28 °С, на побережье +13…+19 °С. К середине недели погодные условия улучшатся. Дожди ослабеют и днём в большинстве районов прекратятся. Температура ночью от +4 °С до +16 °С, днём в континентальных районах жарко, +21…+30 °С, на побережье +15…+19 °С. Во Владивостоке ожидается в основном облачная погода, временами с дождём. Температура воздуха ночью +10…+13 °С, днём +12…+16 °С. По предварительным расчётам улучшение погоды ожидается в середине недели: возможны прояснения, температура повысится до +17…+20 °С. © Фото — Ася Орлова