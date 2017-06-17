Во Владивостоке задержали неадекватного парня

Приморец оскорблял сотрудников полиции

Владивосток, суббота, 17 июня , РИА Vladnews.

Неадекватный парень привлек внимание сотрудников полиции ВЛадивостока, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в районе Дальхимпрома, возле улицы Снеговая, 64. Сотрудники полиции города Владивостока приметили агрессивного приморца в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина пытался сесть в автомобиль такси, когда полицейские решили его задержать. После этого он начал вести себя еще агрессивнее: оскорблять сотрудников полиции, кричать непристойные выражение, оказывать явное сопротивление.

Дабы парень не сбежал, полиция Владивостока приняла решение пристегнуть его наручниками к столбу. Однако, мужчине это явно не понравилось.

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться.

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